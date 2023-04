Oumi: «Il semblait si serein, bien dans sa peau»

Un an après le sacre inaugural, ce succès « déclic » tant espéré, le clan était là. Au même endroit, quelques mètres derrière une ligne d’arrivée que Remco a coupée seul, s’offrant ainsi quelques secondes jouissives. Il manquait juste le papa, Patrick, déjà parti vers la Costa Blanca afin de préparer la dernière séquence pré-Giro du fiston. Oumi, l’épouse du champion du monde, et Anja, sa maman, n’ont, elles, pas manqué une seconde de ces moments uniques. « Gagner avec ce maillot de champion du monde sur les épaules, c’est inoubliable, ça ne peut pas être plus beau. Pour lui, pour nous ». Dans son manteau aussi lumineux que l’arc-en-ciel de son fils, en pleine cohue, Anja Evenepoel a pris quelques secondes pour étreindre son rejeton. « Pour vous, c’est le champion du monde. Pour moi, c’est le fils que je n’avais plus serré dans mes bras depuis sept semaines. Ce dimanche soir, après une petite fête à l’hôtel avec l’équipe, je le reprends avec moi (sic) pour rentrer à la maison, à Schepdaal.