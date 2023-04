Patrick Lefevere après la victoire d’Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège: «Remco avait promis de casser la baraque»

Sur la piste de Roubaix il y a une quinzaine, son regard clair n’avait pu occulter une déception, profonde, car la discrétion de son équipe sur les pavés nordistes semblait altérer l’ADN de son équipe Soudal – Quick Step. Au cœur du Vélodrome, son habituel mantra (« c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens, pas avant, on fera les comptes après Liège-Bastogne-Liège ») résonnait avec moins de force et de conviction. Dès lors ce dimanche, alors qu’un arc-en-ciel venait d’éclaircir puissamment un ciel menaçant, Patrick Lefevere profitait du moment. Et rappelait son leitmotiv. Grâce à un champion XXL et à une équipe dédiée qui a pleinement assumé sa mission, le printemps des classiques de la meilleure équipe belge est lumineux. Comme en 2022, Remco Evenepoel a sauvé la récolte de lauriers. « Je profite de ce moment, en compagnie de tous ceux qui nous ont assaillis de critiques jusqu’ici. Sans doute vont-ils souligner, dans les podcasts, que Pogacar est tombé… » Grinçant, un brin caustique, le boss flandrien savourait une forme de revanche, sur les censeurs et le mauvais sort.

Est-ce que la chute de Tadej Pogacar a modifié la stratégie de son team ? « Absolument pas. Nous avions dessiné la tactique pour une prise en main rapide, c’est ce que l’équipe a fait. Toute l’équipe, y compris Julian (Alaphilippe) ou Mauro Schmid, qui était pourtant malade avant le départ. »

D’une effarante ponctualité aux rendez-vous qu’il fixe lui-même, Remco Evenepoel a une fois de plus fait frissonner les amateurs de cyclisme. « Être l’un des deux grands favoris d’un monument des classiques, filer quasi à l’endroit exact où il l’avait prévu, dans La Redoute (NDLR : une exactitude bluffante qui fait songer à Frank Vandenbroucke en 1999), et l’emporter en solitaire, dans un scénario parfait, c’est phénoménal. Remco avait promis qu’il casserait la baraque, il a tenu parole. »