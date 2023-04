Les Unionistes ont hâte d’entamer les PO1: «On veut faire mieux que la saison dernière»

À l’instar des autres remplaçants montés à l’heure de jeu, Guillaume François a joué un rôle important dans le revirement de situation tardif en faveur de l’Union. « Le but qu’on a marqué rapidement ne nous a pas trop servi », expliquait-il.

« Nous avons été un peu trop tranquilles, limite suffisants, ce qui peut se comprendre après la déception liée à l’élimination européenne. Ceci dit, ce n’était pas un problème de qualité ou d’envie, mais peut-être un peu de fatigue chez certains. Heureusement, on a prouvé qu’on avait un groupe solide avec de l’expérience et des ressources puisque ce sont les remplaçants qui ont changé la dynamique de la rencontre, grâce notamment à un Terho qui a montré qu’il avait des qualités offensives indéniables. Pour ce qui est de la lutte pour le titre, c’est bien qu’on ait pu revenir à hauteur de Genk. Même si on aurait aimé terminer premiers pour s’assurer d’un ticket européen, cela promet des Playoffs palpitants ! On a plus d’expérience et on veut s’en servir à bon escient pour faire mieux que la saison dernière. Ou au moins aussi bien… »