Financement des partis: assez de bla-bla, des actes

Six présidents de partis étaient présents ce samedi pour répondre au panel citoyen réuni par le consortium « We need to talk ». Mais quand cette présence se traduira-t-elle par un véritable engagement pour mettre de l’ordre dans le financement des partis ?

Ce samedi, six présidents de partis (seuls la N-VA et le Vlaams Belang ont refusé d’en être) ont exposé leur point de vue sur leur financement public à l’invitation de 60 citoyens réunis dans le panel « We need to talk » et accompagnés d’experts indépendants, qui devrait accoucher le 16 mai de propositions sur ce thème. À l’issue de la rencontre, les présidents se disaient ravis, espérant pouvoir se servir de ces propositions « pour faire bouger les lignes ».