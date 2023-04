Le Standard battu à OHL: une bonne leçon avant les Playoffs 2 pour les Rouches

Le Standard s’est pris les pieds dans le tapis, dimanche à Den Dreef, où il a commis trop d’erreurs défensives et manqué de percussion dans la surface de réparation adverse. Des réglages s’imposent avant le déplacement au Cercle.

Le miracle, car c’est de cela qu’il s’agissait, n’aura pas eu lieu dimanche soir à Den Dreef. Ni pour Louvain, qui a remisé ses espoirs d’accrocher in extremis les Europe Playoffs après dix minutes seulement, le temps pour le CS Bruges de mener très rapidement 0-2 à Zulte Waregem, avant de se faire peur, ni pour le Standard, à qui l’autre équipe de la Venise du Nord, le Club, a barré la porte les Champions Playoffs au bout d’une demi-heure de jeu et d’un début de festival offensif face à Eupen (7-0).

Résultat des courses : le club du Brabant flamand, qui disposait d’un effectif et de moyens susceptibles de lui valoir une place dans le top 8, a refermé dans la foulée sa saison 2022-2023, que les Rouches prolongeront quant à eux jusqu’au 4 juin au moins, avec l’objectif de décrocher, au terme d’une mini-compétition de six matches qui les opposeront à La Gantoise, à Westerlo et au CS Bruges un billet pour le 2e tour préliminaire de la Conference League.