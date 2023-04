Bruges, son foot et ses canaux miraculeusement sauvés des eaux

Quel journaliste aurait-il joué sa crédibilité en évoquant la perspective de voir le triple champion brugeois ne pas se succéder au palmarès (passe encore), mais surtout trembler jusqu’aux dernières minutes de l’ultime journée pour se hisser dans les Playoffs 1 ? L’auteur d’un tel crime de lèse-majesté se serait sans doute vu déchiqueter sa carte de presse. Quel supporter à Sclessin aurait-il parié une tournée dans les bistrots du boulevard d’Avroy sur les chances de voir ce Standard en reconstruction et confié à un Norvégien parfaitement inconnu, porter aussi beau et passer pas loin du top 4, même si la défaite à Louvain a quelque peu terni le tableau ? Quel membre de la direction anderlechtoise aurait-il imaginé que le Sporting allait manquer les deux wagons des Playoffs pour se retrouver à quai un 23 avril, avec un noyau entier à occuper pendant deux mois d’inactivité d’ici la reprise des entraînements ? Qui plus est en ayant tout perdu en l’espace de trois jours sur deux terrains de jeux, Europe et Belgique.