Romelu Lukaku, Loïs Openda, Youri Tielemans… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Lens s’est imposé 3-0 contre Monaco samedi et ce, en grande partie grâce à Loïs Openda. Le Diable rouge avait un pied dans les trois buts inscrits par les Sang et or, qui se rapprochent d’une place en Ligue des champions.

Openda compte désormais 17 buts en 32 rencontres de Ligue 1 et 3 passes décisives.

Un doublé pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a lui aussi connu un bon week-end. D’abord, parce qu’il a vu sa suspension en Coupe d’Italie annulée par la Fédération italienne de football « à titre exceptionnel et extraordinaire ». Et c’est peut-être ça qui l’a motivé encore un plus face à Empoli car, tout comme Openda, l’attaquant de l’Inter Milan s’est offert un doublé et une passe décisive.

Après une première mi-temps qui s’est terminée sur un score vierge, le Diable rouge a trouvé le chemin des filets dès le retour des vestiaires (48e, 0-1). Une demi-heure plus tard, Romelu Lukaku remettait le couvert et pour mettre l’Inter sur la bonne voie à un quart d’heure du terme (76e, 0-2). À quelques minutes de la fin du match, Lautaro Martinez, bien servi par le Belge, se chargeait de planter le troisième but (88e, 0-3).

Leicester peut remercier Timothy Castagne

Après huit défaites et un nul, Leicester a retrouvé samedi le chemin de la victoire face à Wolverhampton lors de la 32e journée de Premier League. Un succès 2-1 offert par Timothy Castagne, qui a inscrit le deuxième but des Foxes.

Au classement, Leicester est encore loin de pouvoir souffler puisqu’il pointe à la 17e place, la première de non-relégable. Sauf que c’est en faveur d’une meilleure différence de buts sur Everton, qui compte le même nombre de points (28)

Flop 3

Le duo Youri Tielemans – Wout Faes fautif

Si Castagne peut sourire, c’est moins le cas pour ses équipiers Wout Faes et Youri Tielemans. Car si Leicester s’est retrouvé mené au score à la 13e minute, c’est en partie de la faute du duo belge. Le défenseur remet dans l’axe pour le milieu de terrain qui manque son contrôle et se fait chiper le ballon par un adversaire qui vient dans son dos.

Arsenal et Leandro Trossard font du surplace

Arsenal peut commencer à sérieusement s’inquiéter pour sa place de leader en Premier League. Les Gunners ont signé un troisième partage de rang après le 3-3 arraché in extremis contre Southampton, lanterne rouge du championnat. Leandro Trossard est monté au jeu à la 57e dans ce duel qui pourrait coûter cher à Arsenal en fin de compte. Le club londonien est toujours en tête de la Premier League, avec 5 points d’avance sur son dauphin. Sauf que Manchester City compte deux matches en moins.