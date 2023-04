Le Nutri-Score des boissons réévalué (infographie)

Depuis son instauration en 2017 en France, en Belgique deux ans plus tard, ainsi que dans quatre autres pays de l’Union européenne (Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Luxembourg) et en Suisse, le Nutri-Score s’est imposé dans le paysage alimentaire : un logo identifiable en un coup d’œil, composé de cinq lettres (A, B, C, D, E) et autant de couleurs allant du vert au rouge, en passant par le jaune et l’orangé, selon la valeur nutritionnelle du produit.

Cette échelle colorée repose sur des connaissances scientifiques solides, à partir desquelles un algorithme examine le tableau des valeurs nutritionnelles – plus abscons pour le consommateur lambda – et le convertit en lettres. Crucial quand on sait que les produits d’origine industrielle représentent plus de la moitié des aliments consommés par les adultes et plus des deux tiers mangés par les enfants, d’après une étude de l’Institut français du cancer (Inca).