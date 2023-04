La RTBF enregistre un record historique pour le sacre de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège

La première course en Belgique de Remco Evenepoel cette saison était très attendue et elle a eu lieu ce dimanche à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège. Et forcément, le public belge était bien présent sur les routes du parcours, mais aussi derrière son téléviseur.

La RTBF a annoncé ce lundi avoir enregistré des audiences historiques pour la Doyenne. La course messieurs a été suivie par 367.000 téléspectateurs en moyenne représentant une part d’audience de 43,86 %, avec un pic à 526.886 téléspectateurs peu avant l’arrivée et le triomphe d’Evenepoel.