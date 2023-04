Delhaize: sortie de route ou fin de règne d’un modèle?

On ne retournera pas à l’avant 6 avril, date de l’annonce par la direction de Delhaize du passage en franchise de tous les magasins dits « intégrés ». Mais comment en sortir ? Plus fondamentalement, comment faire évoluer nos modèles d’entreprise ?

Certains considèrent la décision de Delhaize comme « inéluctable » au vu de la concurrence ou de la rentabilité moindre de Delhaize en Belgique par rapport à d’autres parties du groupe Ahold Delhaize. La viabilité de l’entreprise sur le long terme en dépendrait.

Or cette décision passe très mal. Et ce serait une erreur de penser qu’il ne s’agit que d’un problème de communication, en d’autres mots que « l’inévitable » aurait juste été mal expliqué. Le malaise est beaucoup plus profond, notamment quand on sait que le même groupe Ahold Delhaize recrute aux Pays-Bas des jeunes de 13 et 14 ans en leur « offrant » un revenu de moins de 5 euros de l’heure. Cette situation, légale aux Pays-Bas, dérange autant qu’elle « explique ». Et que penser de l’annonce, juste avant celle du passage de magasins intégrés en franchise, du rachat d’actions (et donc du transfert de fonds aux actionnaires) pour un montant d’un milliard d’euros d’ici à 2023 et ce, alors que de bons résultats financiers avaient été présentés. La presque concomitance des décisions génère un sentiment d’incompréhension, la coupe du sentiment de (in-)justice sociale est pleine. Le ras-le-bol, voire le désespoir face à ce modèle ne renvoie clairement pas à une vision souhaitable ni de l’entrepreneuriat ni de l’entreprise de demain, que l’on voudrait plutôt positive et mobilisatrice.

Rupture de confiance