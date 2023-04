Arnaud Bodart top, Renaud Emond flop: voici les bulletins des joueurs du Standard sur la phase classique

Avant d’entamer les Playoffs, la rédaction et l’ensemble des journalistes qui couvrent chaque semaine les matches du Standard, Anderlecht, Charleroi, l’Union et Seraing ont rassemblé leurs cotes pour établir les grands bulletins de la phase classique. Attention : ces cotations (de 0 à 10) sont avant-tout le reflet d’analyses et de ressentis personnels de la part de nos journalistes et ne doivent en aucun cas être perçues comme l’expression d’une réalité absolue.

Au Standard, nombreux sont les joueurs à avoir donné satisfaction, voire mieux, sous la houlette d’un Ronny Deila qui, s’il devait être coté chaque week-end, serait certainement notre Standardman de la phase classique. Mais sur le terrain, c’est bien Arnaud Bodart qui fut le plus constant avec une note moyenne de 6,1/10.

Il devance Merveille Bokadi et Nicolas Raskin. Le gardien liégeois a notamment été très important lors des matches face à Genk et Charleroi.

Sur le peu de matches qu’il a disputé jusqu’ici (9 avec au moins 75 minutes sur le terrain), Renaud Emond porte par contre le bonnet d’âne mais sa dernière sortie dans le derby wallon lui a redonné de l’espoir avant les Europe Playoffs.