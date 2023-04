Festival Demain: la nature en rébellion contre le béton

La pluie ne les a pas dissuadées… L’idée de devoir rendre des comptes ou d’être interpellées pour avoir commis des actes de désobéissance civile non plus. Equipées de bêches, de bombes à craie et à graines, de brouettes, de terre, de plantes diverses et d’autocollants militants, une quinzaine de personnes ont effectué une balade de végétalisation et de revendication à l’occasion de la première journée de Demain, festival des transitions écologiques et sociales, qui se tient à Mons jusqu’au dimanche 30 avril.