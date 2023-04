Cris racistes envers Romelu Lukaku: 171 supporters de la Juventus écopent d’une interdiction de stade

Romelu Lukaku a été gracié samedi par le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, et sa suspension pour un match après son rouge reçu en demi-finale aller de Coupe d’Italie contre la Juventus (1-1) a été annulée. Le Diable rouge avait écopé de cette sanction suite à sa célébration, alors qu’il a été victime de cris racistes tout au long de la rencontre. Ce lundi, ce sont plusieurs supporters de la Juventus qui sont sanctionnés.

La semaine dernière, la Cour d’appel de la FIGC avait levé la sanction contre la Juventus de disputer un match avec la Tribune Sud fermée. La Juve avait déposé un recours en estimant que n’avaient pas été pris en compte ses efforts pour identifier et sanctionner des supporters coupables des cris envers Lukaku. Le club turinois avait déjà identifié et signalé au commissariat les deux personnes, présentes dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La Juventus avait déjà décidé d’interdire le majeur à vie de tout événement organisé par le club et avait infligé une exclusion de dix ans au mineur.