L’éolien en mer est la clé d’une Europe verte et indépendante

Elles sont là. Nos majestueuses éoliennes en mer. Et chaque fois que les pales tournent, ce n’est pas seulement un virage vers un monde plus vert, avec une énergie propre pour notre industrie, nos entreprises et nos foyers. C’est aussi un tournant vers une Europe plus sûre et plus indépendante. Chaque éolienne nous rapproche d’un avenir sans énergie fossile.

Nous avons besoin d’éoliennes en mer, et nous en avons besoin de beaucoup. Nous en avons besoin pour atteindre nos objectifs en matière de climat, pour garantir la compétitivité de l’Europe et pour nous débarrasser du gaz russe. Le Danemark, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont organisé le premier sommet de la mer du Nord l’année dernière, un jour de mai, dans la ville portuaire danoise d’Esbjerg, alors que le vent de la mer du Nord grondait et que les vagues s’écrasaient en arrière-plan. La déclaration d’Esbjerg a ouvert la voie pour faire de la mer du Nord une centrale électrique verte pour l’Europe et une contribution majeure à la neutralité climatique et au renforcement de la sécurité énergétique.

Coordonner nos ambitions

Aujourd’hui, neuf pays se réunissent pour le prochain sommet de la mer du Nord, cette fois dans la ville belge d’Ostende. La France, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni mettront également leur poids politique au service du développement de l’énergie verte dans les mers du Nord, y compris l’océan Atlantique, la mer d'Irlande et la mer Celtique. Ensemble, nous combinerons et coordonnerons nos ambitions en matière de déploiement de l’éolien en mer et de développement d’un réseau électrique en mer reliant nos pays entre eux, ce qui nous mettra sur la voie d’une économie européenne verte alimentée par des centrales électriques vertes en mer. Ensemble, notre objectif pour l’éolien en mer du Nord est de 120 gigawatts en 2030 et d’un minimum de 300 gigawatts en 2050. Ce qui est supérieur à la capacité de production existante de chacun des cosignataires au niveau national.

Pour réaliser cette ambition, nous nous engageons à construire un système électrique complet dans les mers du Nord basé sur l’énergie renouvelable en développant des projets de coopération et en connectant nos réseaux. Production, réseaux et, dans le cas de l’hydrogène, aussi consommation. Il s’agit d’une entreprise de grande envergure et d’un véritable exemple de transition verte en devenir. Ce qui nécessite d’énormes investissements dans les infrastructures, à la fois en mer et sur terre.