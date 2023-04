Neuf pays s’allient pour transformer la mer du Nord en «centrale verte»

Faire de la mer du Nord « la plus grande centrale électrique verte du monde ». Ce n’est rien moins que l’ambition affichée par les neuf pays qui se réunissent ce lundi à Ostende à l’invitation de la Belgique pour la deuxième édition du North Sea Summit – après celui qui s’était tenu l’an dernier à Esjberg au Danemark. Les dirigeants et les ministres de l’Energie de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Irlande, du Danemark, du Luxembourg, de Norvège et de Grande-Bretagne, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, seront accueillis cet après-midi par le Premier ministre Alexander De Croo (OpenVLD) et la ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten à la côte belge pour un menu fait d’éoliennes offshore, d’interconnexions sous-marines et d’îles énergétiques.