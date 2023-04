Les premiers mots de Tadej Pogacar après sa chute à Liège-Bastogne-Liège: «Félicitations Remco, notre duel sera pour une prochaine fois»

Opéré dimanche, quelques heures après sa chute durant Liège-Bastogne-Liège qui l’a contraint à l’abandon, Tadej Pogacar estime avoir « de la chance que ce ne soit qu’une fracture du poignet ». Le Slovène l’a confié lundi sur les réseaux sociaux.

« ’Shit happens’ », a écrit Pogacar. « J’ai de la chance que ce ne soit qu’une fracture du poignet, compte tenu de cette chute folle. Je souhaite un bon rétablissement à Mikkel Honoré, qui a chuté plus lourdement que moi », a expliqué le dernier vainqueur, notamment, du Tour des Flandres, de l’Amstel Gold Race et de la Flèche wallonne. Pogacar a chuté après seulement 85 kilomètres de course, emporté par Honoré qui a subi une double crevaison juste devant lui dans un faux-plat descendant.