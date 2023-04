Quand le soleil nuit au photovoltaïque

L’envolée de la production photovoltaïque des particuliers fragilise un réseau électrique pensé, à l’inverse, pour distribuer l’électricité. Les arrêts inopinés de certaines installations obligent leurs détenteurs à acheter l’électricité qu’ils pensaient produire : surprise… et mécontentement à la clé.

Tous les détenteurs de panneaux photovoltaïques se réjouissent quand le soleil brille. Tous ? Non. Pour certains d’entre eux c’est plutôt la soupe à la grimace dès lors qu’ils constatent que leur installation a cessé de produire… pour cause de beau temps. En cause : une surcharge ponctuelle que le réseau électrique est localement incapable d’absorber, entraînant le « décrochage » de l’installation – de l’onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif, en l’espèce.

Fâcheux par principe, ce décrochage qui empêche temporairement d’injecter dans le réseau de l’électricité d’origine renouvelable l’est encore davantage pour le portefeuille des victimes. Celles-ci, en effet, se voient non seulement privées pendant ce laps du temps du bénéfice du « compteur qui tourne à l’envers », mais doivent en sus acheter l’électricité qu’elles consomment.