Van Cleemput et Zorgane, meilleurs Zèbres de la phase classique: les bulletins du Sporting de Charleroi

Avant d’entamer les Playoffs, la rédaction et l’ensemble des journalistes qui couvrent chaque semaine les matches du Standard, Anderlecht, Charleroi, l’Union et Seraing ont rassemblé leurs cotes pour établir les grands bulletins de la phase classique. Attention : ces cotations (de 0 à 10) sont avant tout le reflet d’analyses et de ressentis personnels de la part de nos journalistes et ne doivent en aucun cas être perçues comme l’expression d’une réalité absolue.

À Charleroi, Jules Van Cleemput est le Zèbre qui a récolté les meilleures notes, mais il n’a disputé que six matches. La moyenne affichée par Adem Zorgane (6,2) est par contre plus parlante puisque l’Algérien a participé à 32 matches de la phase classique, qu’il a traversée avec une constance remarquable, ne passant à côté de son sujet que lors des rencontres face au Cercle et l’Union.

En bas du classement, Ali Gholizadeh (5), prêté en Turquie après une dernière prestation atroce contre le Cercle (2,5), Nikola Stulic et Nadhir Benbouali (4,9), blessé depuis le début de l’année, sont les déceptions de cette première partie de saison à Charleroi.