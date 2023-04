Météo: le mois d’avril est-il vraiment «pourri»?

Du vent, de la pluie, du froid et peu de luminosité, le mois d’avril, que certains qualifient déjà de « pourri »… l’est-il vraiment ? Pour Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, « nous avons été assez gâtés ces dernières années avec des températures assez douces au printemps et cela trouble notre vision actuelle, car nous sommes finalement assez proches des moyennes quand on analyse sur la durée. Et il n’y a absolument pas de raison de s’inquiéter. La Belgique vit sous un climat tempéré océanique, ne l’oublions quand même pas ! »