Tops et flops de la phase classique: l’Union et ses bons élèves, Bruges compte le plus de cancres

Le championnat n’est pas fini pour tout le monde puisqu’il reste désormais le dessert -les playoffs- au menu mais la dernière bouchée du plat principal -la phase classique- vient d’être avalée ce week-end. Autant dire qu’on en a vu assez (34 journées) pour établir les équipes top et flop de la rédaction.

Au niveau collectif, certains nous ont régalés (Union et Genk), d’autres ont été consistants (Antwerp et Gand), un triple étoilé en titre n’a pas répondu aux attentes (Bruges), le Standard a fait le job en accrochant le Top 8 contrairement à Charleroi), le recordman de couronnes a déçu et son championnat est déjà fini (Anderlecht) tandis que trois équipes ont livré des performances indigestes (Zulte Waregem, Seraing et Ostende).

Si les clubs ayant obtenu leur ticket pour les Champions Playoffs nourrissent allègrement notre équipe des bons élèves (7 sur 11), avec Maxim De Cuyper (Westerlo) et Bart Verbruggen (Anderlecht) y ayant trouvé leur place, pas question de tirer sur l’ambulance des descendants. Sammy Bossut (Zulte Waregem) et Daniel Opare (Seraing) en sont les seuls représentants dans nos flops. Normal car que pouvait-on décemment attendre d’effectifs trop peu qualitatifs ? Ici, nous avons plutôt privilégié des joueurs dont on espérait (beaucoup) mieux au vu de leurs antécédents ou des promesses qu’ils avaient emmenées dans leurs bagages. D’où plusieurs Brugeois (Dedryck Boyata, Hans Vanaken, Roman Yaremchuk) et Anderlechtois (Wesley Hoedt et Sebastian Esposito) mais aussi un Standardman (Stipe Perica) et un Zèbre (Ryota Morioka).

Nieuwkoop, Teuma et Boniface ont tiré l’Union vers le haut