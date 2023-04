Karel Baert, patron de Febelfin: «Les banquiers sont trop souvent diabolisés»

Les mésaventures de plusieurs banques américaines durant le premier trimestre de l’année tout comme le sauvetage in extremis de Credit suisse plus près de chez nous ont rappelé à tous à quel point le secteur financier était au centre de nos économies et de nos vies quotidiennes. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas. Pour le lobbyiste Karel Baert, le patron de Febelfin qui représente les établissements de crédit en Belgique, on ne l’aime clairement pas assez. L’ancien patron de bpost banque assure pourtant que les banques belges en mode post-2008 font régulièrement office d’exemple ou de précurseures en termes d’initiatives sociétales en Europe.

A peine signé entre le gouvernement et le secteur, l’accord sur les distributeurs de billets, fort critiqué, sera réexaminé au Parlement via des auditions. Pourquoi, selon vous ?