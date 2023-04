À l’Union, c’est Teddy Teuma le patron: les bulletins de la phase classique de l’USG

La phase classique terminée, nous vous livrons les équipes top et flop de notre rédaction. Voici les joueurs qui nous ont séduits et ceux qui nous ont le plus déçus.

Avant d’entamer les Playoffs, la rédaction et l’ensemble des journalistes qui couvrent chaque semaine les matches du Standard, Anderlecht, Charleroi, l’Union et Seraing ont rassemblé leurs cotes pour établir les grands bulletins de la phase classique. Attention : ces cotations (de 0 à 10) sont avant tout le reflet d’analyses et de ressentis personnels de la part de nos journalistes et ne doivent en aucun cas être perçues comme l’expression d’une réalité absolue.

À l’Union, quinze joueurs ont obtenu la note de 6 sur 10 ou plus, ce qui témoigne d’une certaine homogénéité au cœur du noyau. Si certaines individualités se sont mises en évidence, c’est avant tout le collectif qui a permis au club bruxellois de terminer à la deuxième place du classement.