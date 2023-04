Delhaize: vers une nouvelle journée d’action sectorielle

Depuis sept semaines de conflit au sein du Lion, les rencontres entre les syndicats et la direction de Delhaize se succèdent… et se ressemblent par leur absence de toute avancée dans les tentatives de discussions sur le plan de mise en franchise des 128 supermarchés encore en gestion propre. Le conseil d’entreprise ordinaire de ce lundi matin, qui a duré deux heures, n’a pas dérogé à cette règle. Il faut dire que seuls les délégués de l’entreprise participaient à cette réunion prévue de longue date et que les centrales syndicales avaient demandé, ce week-end encore, de ne pas aborder la franchisation en leur absence. Socialistes, chrétiens et libéraux souhaitent un conseil d’entreprise extraordinaire pour permettre la participation des permanents, ce à quoi la direction se dit ouverte.