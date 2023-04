Chelsea serait prêt à encore changer d’entraîneur: un ancien coach du PSG et de Tottenham en pole pour remplacer Lampard

« Je ne reconnais pas mon club. Ce n’est plus le même club », a déploré l’ancienne idole de Stamford Bridge Didier Drogba, vainqueur de la première C1 du club en 2012, mardi dernier à la télé.

Eliminé de la Ligue des champions, Chelsea, vainqueur de l’épreuve en 2021, n’est pas près d’y revenir. Onzièmes du championnat, les Blues vivent une saison en enfer et leur propriétaire américain Todd Boehly est la risée des commentateurs anglais pour sa gestion chaotique.

Sept mois après son arrivée, début avril, l’Anglais était déjà congédié et remplacé par Frank Lampard, certes une légende du club… mais qui fait des débuts catstrophiques. D’après les informations du Guardian, Mauricio Pochettino se trouve en bonne posture pour le remplacer. Il faut dire que Lampard est intérimaire.

Tuchel limogé, Boehly l’a remplacé par Graham Potter, un manager quasi-inconnu qu’il a fait signer pour cinq ans… Mais le nouveau venu a eu du mal à imposer sa philosophie à une équipe déjà déstabilisée. Certains joueurs, rapporte la presse, se sont moqué de son modeste CV d’entraîneur, le qualifiant de marionnette de Boehly et l’affublant de surnoms comme « Harry Potter » et « Poudlard ».

Le coach allemand avait apparemment compris que les 625 millions d’euros lâchés pour acquérir de nouveaux joueurs avaient été mal dépensés. L’incapacité à recruter un buteur, notamment, a fortement pesé sur les performances. Et un vestiaire pléthorique de 30 joueurs est quasi-impossible à gérer pour un entraîneur.

L’ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain se trouve au chômage depuis son départ de Paris. D’après cette source, les négociations pourraient aboutir rapidement. Si bien qu’il pourrait reprendre l’équipe dès cette fin de saison et non pas cet été !