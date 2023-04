À Seraing, Antoine Bernier a sauvé les apparences: les bulletins de la saison des Métallos

Avant d’entamer les Playoffs, la rédaction et l’ensemble des journalistes qui couvrent chaque semaine les matches du Standard, Anderlecht, Charleroi, l’Union et Seraing ont rassemblé leurs cotes pour établir les grands bulletins de la phase classique. Attention : ces cotations (de 0 à 10) sont avant-tout le reflet d’analyses et de ressentis personnels de la part de nos journalistes et ne doivent en aucun cas être perçues comme l’expression d’une réalité absolue.

À Seraing, plus que Gérald Kilota qui n’a disputé que cinq matches cette saison, Antoine Bernier a réussi à sauver les apparences. Avec trois buts, cinq assists et notamment deux prestations de grande classe face à Eupen et le Standard, le Dinantais a élevé son niveau au sein d’une équipe qui n’en avait pas assez pour rester en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Avec toute son expérience, un joueur comme Daniel Opare aurait, lui aussi, dû tirer les Métallos vers le haut. Mais le verdict est cruel pour l’ex-Standardman : il est le moins bon Sérésien de la saison...