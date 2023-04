Les agences de voyages francophones appelées à la rescousse pour vendre le tourisme wallon

Les agences de voyages francophones travaillent davantage à faire partir les Belges à l’étranger, plutôt qu’à accueillir les touristes qui désirent visiter la Belgique, regrette la Région wallonne. Cette dernière appelle donc les agences à la rescousse pour proposer plus de « réceptif » dans le secteur.

Pour 2024, Visit Wallonia, l’organe qui fait la promotion du tourisme en Wallonie, a déjà reçu des demandes lors des congrès et événements à l’étranger : des touristes américains et anglais vont vouloir venir commémorer les 80 ans du débarquement et de la Bataille des Ardennes. Des touristes « mémoriels » qui, quitte à être en Europe, en Normandie ou en Ardennes en profiteront sans doute pour découvrir Paris, Amsterdam, Bruges, Bruxelles. Notre objectif, explique Visit Wallonia au parterre d’agents de voyages qui participaient au congrès annuel de leur secteur à Coïmbra, « c’est l’inverse de vos habitudes qui est d’envoyer des Belges à l’étranger, ce qu’on veut favoriser c’est de trouver la capacité d’accueillir les étrangers en Wallonie ». Pour l’organe de la Région wallonne, ce type de demandes d’accompagnement est délicat, mais régulier.