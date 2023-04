Francesca Trivellato: «La diabolisation des Juifs est un des rares thèmes sur lesquels l’extrême droite et l’extrême gauche convergent»

Parmi les racines de l’antisémitisme, il y a l’image du « Juif usurier », inventeur du « capitalisme rapace ». Dans Juifs et capitalisme (Seuil), Francesca Trivellato, professeure à l’Institute for Advanced Study de Princeton et spécialiste de l’histoire culturelle et économique, a remonté la piste de cette légende mortifère.

À l’origine de l’idée des « prédispositions particulières » des Juifs pour le négoce et le crédit, il y a la légende qui leur attribue l’invention de la « lettre de change », principal outil financier de crédit et de conversion monétaire, à la fin du Moyen Age. D’où vient-elle ?