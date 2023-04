Chute de Tadej Pogacar à Liège-Bastogne-Liège: un de ses équipiers a subi une commotion cérébrale

Mikkel Honoré a subi une commotion cérébrale lors de sa chute, qui a emporté aussi le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), survenue dimanche durant Liège-Bastogne-Liège. Le coureur danois d’EF Education-EasyPost l’a annoncé lundi sur les réseaux sociaux.

« Je vais bien », a écrit Honoré. « J’ai une commotion cérébrale et quelques égratignures, mais je suis vraiment heureux qu’il ne se soit rien passé de plus grave, car c’était une chute à grande vitesse. Je vais maintenant prendre le temps de me reposer et de récupérer, et je reprendrai l’entraînement quand je serai complètement rétabli. »