Stimuler la vaccination des aînés, c’est leur permettre de vivre mieux vieux

Bien que la Belgique figure parmi les meilleurs élèves en matière de vaccination des enfants, la couverture vaccinale des adultes les plus vulnérables est faible. La Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG) et l’Adult immunisation Board (AiB) appellent le gouvernement à l’action pour la stimuler.

C’est en pleine pandémie de covid – qui a tout à la fois cruellement souligné la fragilité des aînés face aux infections et démontré l’utilité d’un bouclier vaccinal pour les en protéger – que les Nations unies ont proclamé la décennie pour un vieillissement (2021-2030) en bonne santé. C’est en effet un défi dans un futur très proche : avec de plus en plus de personnes âgées vivant plus longtemps, le besoin de soins de santé préventifs va également croissant, y compris la prévention des infections par la vaccination.

« Le baby-boom d’après-guerre est devenu un papy-boom », résume Nicolas Berg, coprésident de la société Belge de Gérontologie et de la Gériatrie (SBGG) et président du conseil d’administration de Respect Seniors. « En Belgique, 19,5 % de la population a plus de 65 ans. Soit un Belge sur cinq. En 2070, ce sera un peu plus de 25 %, avec une augmentation proportionnelle des plus de 75 ans. »