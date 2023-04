Casper Terho, le nouvel atout offensif de l’Union Saint-Gilloise

L’ailier finlandais a inscrit 3 buts lors des 2 dernières rencontres. Timide et réservé en dehors des terrains, il prend de plus en plus d’assurance sur ceux-ci au moins offensivement. Il lui reste à travailler plus spécifiquement son jeu défensif.

Casper Terho n’est pas du genre expansif. Arrivé cet hiver en provenance du HJK Helsinki pour préparer calmement son intégration, le jeune ailier finlandais âgé de 19 ans a mis un peu de temps à trouver ses marques au sein d’une Union qui n’en finit plus d’étonner. « Il a dû s’adapter à un autre tempo, déjà à l’entraînement », confirme Karel Geraerts. « Cela a pris un peu de temps mais ces dernières semaines, on a senti qu’il avait bien progressé et qu’il frappait de plus en plus fort à la porte de l’équipe première. Il méritait de recevoir sa chance parce qu’il est en forme et il a su la saisir, alors que la concurrence est énorme. »