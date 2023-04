La saison d’Anderlecht est finie: Jesper Fredberg et la direction, eux, ne sont pas en vacances

La saison d’Anderlecht s’est brutalement arrêtée, dimanche soir, mais le travail de la direction et en particulier de Jesper Fredberg ne fait que commencer. Le mercato, sur lequel le patron sportif danois pourra vraiment être jugé, a déjà débuté en coulisses. Au parc Astrid, l’analyse a déjà été faite en interne depuis un moment et il est clair que la nouvelle défaite contre Malines n’a fait que confirmer les lacunes dans divers domaines. Au niveau notamment de la mentalité et de la fragilité psychologique d’un groupe qui s’écroule tel un château de cartes au moindre contretemps. On connaît la liste des courses, à l’ombre de Saint-Guidon. Reste à savoir si le caddie pourra être suffisamment garni, avec les ingrédients dont le ménage mauve a vraiment besoin et si le portefeuille du club le plus titré de Belgique sera à la hauteur de ses ambitions.