Tottenham humilié à Newcastle: le coach des Spurs a fait les frais de cette large défaite

L’Italien Cristian Stellini, qui avait succédé fin mars à son compatriote Antonio Conte, dont il était l’adjoint, sur le banc de Tottenham après le départ de ce dernier, a été démis de ses fonctions lundi par le club londonien, qui a choisi Ryan Mason pour lui succéder.

Ces décisions interviennent au lendemain de la déroute 6-1 des Spurs contre Newcastle, qui éloigne les chances de Tottenham, cinquième du classement à six longueurs désormais de Newcastle et de Manchester United à six journées de la fin, d’accrocher la quatrième place du championnat anglais, dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Cette déroute avait été jugée « totalement inacceptable » par le président des Spurs, Daniel Levy.