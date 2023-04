Décret inscription: comment en finir avec la ségrégation scolaire

Avec 40 personnalités du monde scolaire et académique, l’Aped (Appel pour une école démocratique) plaide pour une réforme en profondeur du décret inscription.

Alors que la deuxième phase d’inscription vient de débuter dans les écoles secondaires, l’Aped (Appel pour une école démocratique), ainsi qu’une quarantaine de personnalités du monde scolaire, académique et syndical, soutiennent un changement de paradigme : proposer à chaque enfant, dès la maternelle, une place garantie dans un établissement proche de son domicile et socialement mixte. Mixte, car l’enseignement belge – tant francophone que néerlandophone – est marqué par de profondes inégalités sociales. « En caricaturant un peu, on peut parler de ghetto de pauvres ou de ghetto de riches », estime Nico Hirtt.