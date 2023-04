Coupe du monde féminine de football: quatre candidatures retenues dont celle de la Belgique

Quatre candidatures à l’organisation de la 10e édition de la Coupe du monde féminine de football 2027 ont été acceptées par la fédération internationale de football (FIFA), a confirmé celle-ci lundi. La date limite de dépôt d’intérêt était fixée au 21 avril. Le choix sera révélé le 17 mai 2024 lors du Congrès de la FIFA. Son lieu d’organisation n’a pas encore été fixé.

La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne se sont unis et devront compter sur celle du Brésil, du duo Mexique/États-Unis et de l’Afrique du Sud.

Les quatre candidats vont devoir confirmer leurs intentions de manière ferme pour le 19 mai. Ils devront ensuite fournir un dossier de candidature avant le 8 décembre. L’instance mondiale du football se penchera sur chacun d’eux et effectuera des visites sur place en février 2024.