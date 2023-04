La filiale d’une société belge accusée de bâillonner des activistes écologistes

Ce mardi, se tiendra une audience particulière pour deux activistes bosniennes. L’une a déjà comparu le 24 octobre dernier, la seconde sera entendue ce 25 avril. Les deux étudiantes en droit sont citées en justice pour diffamation à l’encontre de l’entreprise bosnienne BUK. Une société détenue à 100 % par l’entreprise liégeoise Green-Invest, active dans les énergies renouvelables. Sara Tusevljak et Suncica Kovacevic risquent de devoir verser 7.500 euros de dommages et intérêts. A cela, pourraient s’ajouter des frais d’expertise conséquents. « La plupart du temps, je me sens bien. Mais il y a des moments où c’est très dur. Tout ira bien, c’est juste un long chemin qui nous attend », commente Sara avant l’audience de son alliée.