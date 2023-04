Standard: pourquoi la qualification pour les Playoffs 2 a été un véritable parcours du combattant

Ce 29 avril, le Standard entame la course pour la Conference League en visite au Cercle, un « Graal » sportif qui était loin d’être évident quand Ronny Deila est entré en fonction.

Le Standard revient de tellement loin (et n’a pas encore retrouvé des rivages plus calmes) qu’une place au 2e tour préliminaire de la Conference League suffirait déjà son bonheur. Ce retour dans le Top 8 n’était pas vraiment le scénario le plus attendu pour les Rouches à l’occasion de la saison 2022-2023, l’an I de l’ère 777 Partners en bord de Meuse. Dans le Koh-Lanta de la Jupiler Pro League, beaucoup d’éléments se sont présentés comme autant de bâtons dans les roues liégeoises.

1 Repartir sur la base d’un effectif qui avait terminé 14e

Ronny Deila a donné son premier entraînement le 15 juin 2022, un peu plus de deux mois après la dernière sortie sans gloire des Rouches à Saint-Trond. Deux mois au cours desquels rien n’avait changé, ou presque, à Sclessin puisque le coach norvégien a encore dû attendre un gros mois avant d’obtenir son premier renfort estival (Noah Ohio). Jusque-là, il s’est attelé à découvrir dans quelle mesure il pouvait ranimer la flamme d’un effectif qui avait fini 14e. Lors des premières semaines, il a travaillé avec ce qu’il avait à disposition, y compris des joueurs sans avenir aux yeux des dirigeants, tels Felipe Avenatti, Aleksandar Boljevic, Moussa Sissako, John Nekadio, Samuel Bastien, Joachim Van Damme, Eden Shamir, Mathieu Cafaro, Damjan Pavlovic et William Balikwisha.

Le frère de Michel-Ange a tellement bien saisi la perche tendue qu’il a réussi la performance de passer du statut de joueur excédentaire à peine bon pour la réserve à titulaire indiscutable… et d’obtenir un nouveau contrat.