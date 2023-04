La déception est grande, mais les bases du futur sont déjà jetées au Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a échoué aux portes du Top 8 suite à son partage contre Genk (2-2) alors que dans le même temps le Cercle de Bruges prenait le meilleur sur Zulte Waregem (2-3). La conséquence d’une entame de saison loin des attentes, faute de régularité sur le terrain et de crispations en tribunes. « C’est sur la première partie du championnat qu’on loupe le Top 8 et les trois points de Malines font aussi la différence. Si on avait gagné ce match, on était en playoffs », pointait Adem Zorgane ce dimanche soir. Le constat mathématique est implacable, même s’il faut le nuancer sur le fait que les Zèbres n’avaient pas encore gagné ce match, même s’ils étaient en très bonne voie de le faire. « Les matches à Ostende où on a fait 0-0 et contre OHL à domicile (0-1) alors qu’on a dominé sans parvenir à mettre un seul but font partie des matches qui donnent des regrets sur le deuxième tour », soulignait Felice Mazzù.