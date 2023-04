L’éolien, cette excellente nouvelle belge et européenne

C’est un triple symbole que les chefs d’Etat et de gouvernement sont venus célébrer à Ostende : le succès de l’éolien, son importance stratégique et climatique pour l’Europe et la coopération entre les pays représentés.

On reproche souvent aux médias de n’évoquer que les mauvaises nouvelles. Nous allons ici faire mentir cette réputa tion en célébrant le développement des parcs éoliens en mer du Nord dont notre pays, qui compte un nombre d’éoliennes par tête d’habitant parmi les plus élevés d’Europe, fut l’un des pionniers. Et donc si ce lundi, la crème de la crème des dirigeants européens s’est retrouvée à Ostende, ce n’est pas juste pour faire… du vent, mais pour marquer et surtout fortifier le succès d’une (branche d’une) stratégie énergétique qui n’avait rien de gagné au départ. Rappelez-vous : les premières éoliennes et ceux qui en promouvaient l’usage et la multiplication étaient regardés comme de doux dingues ou des talibans environnementaux, avec nombre de riverains qui affûtaient leurs armes pour éviter que ces troncs en métal et leurs pales gigantesques ne viennent s’installer au sommet de la colline voisine ou en face de leur station balnéaire.