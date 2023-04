De tristes scènes observées après la rencontre entre Lyon et Marseille: une enquête a été ouverte(vidéo)

Un but tombé du ciel à la dernière seconde et qui vaut très, très cher : toujours aussi coriace à l’extérieur, l’OM est allé battre Lyon 2-1 dimanche, un peu par miracle, et a repris à Lens la deuxième place du classement de Ligue 1. Il y avait match nul, mais l’OM est finalement reparti de Lyon avec trois points, une première depuis 2007, parce que l’OL s’est sabordé dans les derniers instants.

Mais, malheureusement, si on parle à nouveau de cette rencontre deux jours plus tard, c’est à cause de tristes incidents qui se sont déroulés à l’extérieur du Groupama Stadium juste après la rencontre. En effet, sur des images qui font actuellement le tour des réseaux sociaux, on peut apercevoir de violentes bagarres éclater entre des supporters des deux camps. Le tout accompagné de cris racistes, comme « Allez bande de nègres » ou « Rentre chez toi, sale nègre ».