Un joueur belge en NBA? L’ailier bruxellois Toumani Camara s’est officiellement inscrit à la prochaine draft

« J’ai décidé de passer professionnel et de me présenter à la draft de la NBA », a écrit Camara. Il évoluait depuis quatre ans en NCAA, le championnat universitaire, d’abord aux Georgia Bulldogs (2019-2021) puis, depuis 2021, aux Dayton Flyers. Cette saison, Camara a tourné à 13,9 points, 8,6 rebonds et 1,7 assist de moyenne par match. Il s’était inscrit à la draft l’an passé avant de se retirer pour rester une année de plus à Dayton.

Avec 22 victoires et 12 défaites, Dayton a fini troisième de sa conférence, manquant l’accession à la ’march madness’, le tournoi final.