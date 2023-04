Coup dur pour Arsenal avant le choc pour titre en Premier League: le défenseur William Saliba est forfait

« Il n’y a pas eu vraiment d’amélioration, malheureusement, donc on attend toujours et on garde espoir, mais une autre semaine est passée et il n’a pas été capable de s’entraîner avec l’équipe », a indiqué le coach des Gunners en conférence de presse.

Arteta a refusé de préciser la nature de la blessure ou si, comme l’ont affirmé des médias anglais, le joueur pourrait être indisponible pour le reste de la saison.