L’ancien Diable rouge Faris Haroun (Antwerp) va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison

« Un nouveau chapitre s’ouvre dans ma vie », a déclaré Haroun. « J’ai vécu des années fantastiques ici. Le titre en deuxième division et la victoire de la Coupe. Des moments légendaires au Bosuil et de belles aventures européennes. Toujours à la pointe du combat, j’ai tout donné pour les Rouge et Blanc, sur et en dehors du terrain. Pourquoi ? L’Antwerp est tout simplement le club de mon cœur. Ce qui restera le plus longtemps dans ma mémoire ? Votre soutien. Toujours et partout. »

Haroun ne devrait pas pour autant quitter l’Antwerp, a-t-il laissé entendre. « Un capitaine n’abandonne pas son bateau. Je reste. Dans quel rôle ? Vous le découvrirez. D’abord terminons cette saison en beauté. Mais vous n’êtes pas encore débarrassés de moi. »

Haroun évolue à l’Antwerp depuis janvier 2017. Il avait contribué à la remontée du club en première division au terme de cette saison et remporté la Coupe de Belgique 2020.

Haroun totalise 158 présences et 9 buts avec l’Antwerp. Mais ces dernières saisons ont été perturbées par les blessures. Cette saison, il n’a effectué que deux montées au jeu.

Formé au RWDM, Haroun a débuté sa carrière professionnelle à Genk en 2004. Il a ensuite joué au Germinal Beerschot (2008-2011) avant de tenter l’aventure en Angleterre, à Middlesbrough (2011-janvier 2014) et à Blackpool (janvier 2014-juillet 2014). En novembre 2014, il était revenu en Belgique, au Cercle Bruges. Son dernier club avant l’Antwerp.