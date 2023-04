La guerre de la Russie au Soudan nous concerne aussi

En 2018, la Russie entre en jeu. Hemedti a conclu un accord avec les paramilitaires Wagner, de facto une armée privée du président russe Vladimir Poutine. Wagner était déjà actif dans d’autres pays d’Afrique. Au Mali, Wagner a soutenu un coup d’État et expulsé tous les acteurs français du pays. En République Centrafricaine, également ancienne colonie française aujourd’hui surtout connue pour son anarchie, il volait des diamants et de l’or.

Depuis le 15 avril, il semble qu’au moins une des parties n’ait pas envie d’une transition vers la démocratie : les Forces de soutien rapide (FSR) du vice-président soudanais Mohamed Hamdane Daglo, plus connu sous le nom de « Hemedti ». Au lieu d’attendre ce gouvernement civil, Hemedti a décidé de prendre les choses en main et d’organiser un coup d’État avec ses troupes loyales. Depuis 2013, le RSF est le nouveau nom de la milice janjawid, connue pour ses crimes de guerre au Darfour. Les Janjawids tirent leurs origines d’un grand groupe de nomades qui se déplaçaient entre le Soudan et le Tchad voisin. Ce groupe est devenu plus violent au fur et à mesure que son armement s’améliorait. En 2013, le dictateur soudanais de l’époque, Omar el-Bechir, a décidé d’utiliser les Janjawids comme une sorte de composante paramilitaire de l’État. À lire aussi Soudan: Hemeti, un chef de guerre du Darfour devenu «mercenaire d’Etat» ultra-riche

Le 15 avril, une vingtaine de personnes ont été tuées dans des combats de rue à Khartoum, la capitale du Soudan. Depuis, le bilan s’est alourdi à plusieurs centaines de morts et plusieurs milliers de blessés dans plusieurs villes du pays. Cette violence est une déception pour la communauté internationale, qui a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la conclusion d’un accord entre les partis, censé déboucher sur la mise en place d’un gouvernement civil de transition en juin, en vue de préparer les élections.

A première vue, la violente lutte pour le pouvoir au Soudan est loin de nos préoccupations. Ce n’est pas le premier pays du Sahel où la guerre fait rage et ce ne sera certainement pas le dernier. Pourtant, ce qui se passe aujourd’hui au Soudan est plus important qu’on pourrait le penser. Il s’agit d’une nouvelle pièce dans la tentative de la Russie de pousser l’Occident hors de cette partie de l’Afrique et pour remplacer la démocratie par le chaos. L’objectif de ce chaos est qu’il atteigne finalement l’Europe.

Au Soudan, les FSR ont aidé Wagner à contrôler des mines d’or et à vendre et transporter illégalement de nombreuses tonnes d’or vers Moscou. En échange, les soldats des FSR reçoivent une formation et du matériel. Un diplomate européen m’a expliqué comment faire la différence entre un soldat des FSR et un soldat de l’armée soudanaise. Le premier porte des vêtements neufs et des armes récentes, le second doit se contenter de vieilleries.

La question se pose de savoir pourquoi le Kremlin soutient les FSR et, par conséquent, approuve peut-être ce coup d’État. Un point stratégique clé pour la Russie est la promesse d’un port militaire sur la côte soudanaise de la mer Rouge. Le port militaire de Tartous, en Syrie, sur la Méditerranée, a également été l’une des raisons pour lesquelles la Russie a commencé à intervenir en Syrie, tout comme le port de Sébastopol, en Crimée, est d’un grand intérêt stratégique pour l’armée russe. La Russie elle-même n’a pratiquement pas de ports importants. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est rendu à Khartoum en février pour signer un accord sur la construction de ce port. À lire aussi Posdcat - Soudan: pourquoi la guerre menace

Mais l’absence et la nécessité de ports maritimes ne peuvent expliquer pourquoi la Russie est si active au Mali ou en République Centrafricaine. Un élément qui peut contribuer à notre compréhension de la stratégie russe est un récent avis aux voyageurs diffusé par le ministère français des Affaires étrangères. La carte montre en rouge les pays et régions que la France déconseille formellement à ses citoyens de visiter. D’ouest en est, la liste est hallucinante : une grande partie de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, une grande partie du Nigeria, une grande partie du Tchad, une partie du Cameroun, la République Centrafricaine et le Soudan. Bref, dans la quasi-totalité du Sahel, les citoyens français - et sans doute la plupart des autres Européens - ne sont plus les bienvenus.

Les routes migratoires

Le rôle de Wagner en Libye est également important. Avec les FSR soudanais, les mercenaires de Wagner ont soutenu le général Khalifa Haftar pendant des années et ont torpillé tout pourparler de paix. L’objectif était de soutenir à nouveau un coup d’État et de créer le chaos. Pour être clair, d’autres pays y ont également contribué, mais peut-être avec des objectifs différents.

En d’autres termes, cela fait des années que la Russie sape l’Occident, en particulier la France, en Afrique, notamment au Sahel. Il est clair qu’elle veut aussi contrôler les routes migratoires. Les FSR avaient déjà été chargées par Omar el-Bechir de surveiller les frontières du Soudan. En réalité, les FSR organisaient principalement la migration vers la Libye et donc vers l’Europe. Se pourrait-il que la Russie, à travers Wagner en Afrique, veuille à terme déstabiliser l’Europe en organisant une nouvelle crise migratoire ? À lire aussi Soudan: tout faire pour éviter un bain de sang à huis clos

En tout cas, il est clair que même pendant la soi-disant crise des réfugiés de 2015, la Russie a fait tout son possible pour présenter les réfugiés sous un mauvais jour par le biais de faux rapports. L’objectif était alors de monter les Européens contre leurs gouvernements et contre la politique du « Wir schaffen das ». Nombreux sont ceux qui sont tombés dans le panneau de la campagne de désinformation russe, mais la Russie en espérait davantage. Poutine n’imaginait pas non plus que l’Europe réagirait de manière aussi unie à son incursion militaire en Ukraine.

Quoi qu’il en soit, de nombreux éléments indiquent que la politique de la Russie au Sahel et en Afrique du Nord est dirigée contre l’Europe et l’Occident. Si nous ne voulons pas que les choses dégénèrent complètement et que notre continent soit mis en pièces, nous ferions mieux d’investir un peu plus de temps et d’énergie dans le Sahel et la Libye. Il n’est pas trop tard, mais il est grand temps.