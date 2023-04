Clément Geens et Maxime Deloyer s’apprêtent à se frotter à la crème de la crème du padel mondial: «Comme si on défiait Djokovic et Alcaraz» (vidéo)

Clément Geens et Maxime Deloyer à l’affiche du « Belgian Day » ce mercredi à Tour&Taxis contre Tapia et Coello, les favoris pour le titre.

C’est parti pour la deuxième édition du Circus Brussels Padel Open, manche officielle du World Padel Tour. La Gare Maritime de Tour & Taxis promet de vibrer durant cinq jours avec la crème de la crème du padel mondial… et belge !

Car la bonne habitude, c’est de débuter par un « Belgian Day », histoire de donner une chance à nos meilleurs joueurs de se frotter aux stars de la discipline et ainsi de progresser. Ce sera ainsi le cas pour Clément Geens (ancien tennisman pro) et Maxime Deloyer (pro du padel à 19 ans) opposés, non pas aux n°1 Lebron/Galan, forfait de dernière minute, mais à la paire Tapia/Coello qui vient d’enlever les 5 premiers tournois de l’année du World Padel Tour et restent sur 22 victoires consécutives en ayant concédé à peine… deux sets !