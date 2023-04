Pourquoi la Belgique n’est pas une terre de bâtisseurs de stades (infographies)

Quand le monde du football se penche sur ses infrastructures, il constate qu’il est à la traîne. Les clubs réclament de nouveaux stades, mais ils dépendent de la bonne volonté des pouvoirs publics et/ou de généreux investisseurs. D’autant que la construction d’une enceinte de football est un processus long et chronophage. Et que la complexité institutionnelle de la Belgique peut décourager. Mais ce ne sont pas les uniques raisons qui expliquent que, depuis trente ans, un seul nouveau stade a pu sortir de terre : celui de Gand, en 2013. Pour le reste… « Les travaux concernant l’infrastructure sont considérés comme la dépense à faire si on a vraiment l’occasion de la faire, mais ce n’est pas la première dépense qui est effectuée », dit un observateur du milieu du ballon rond.