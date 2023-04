«Les dons nous ont aidés à racheter les bâtiments dans lesquels se trouve notre association»

A deux pas de la gare de Jette, la maison d’accueil Monfort respire. Elle revit même. Créée en 1985, elle accueille et héberge des jeunes femmes majeures sans enfants. « Elles peuvent avoir des problèmes de logement, de dépendance, de surendettement ou de violence familiale ou conjugale », explique Elisabeth Deladrier, la directrice. « Durant deux ans, elles peuvent se poser chez nous pour se stabiliser et se relancer dans la vie. Elles peuvent compter sur notre équipe d’assistantes sociales et d’éducateurs ainsi que sur notre psychologue. Nous leur fournissons un accompagnement scolaire, des formations. Nous les aidons à chercher un emploi, un logement ou encore à gérer leur budget. Le but est qu’elles se ressaisissent et qu’elles redeviennent actrices de leur vie. »