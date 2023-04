Des archives locales au service de la généalogie

En collectant les « vieux papiers » des communes, les AGR donnent aux historiens et aux généalogistes la possibilité d’accéder à de nouvelles données. Ce sauvetage est aussi celui d’une part de notre histoire.

Les archives, c’est tout au bout ». Dans les caves de l’école communale de Chièvres, c’est dans la pièce du fond que s’alignent des dizaines de cartons remplis d’archives. Ils côtoient des rampes d’illuminations qui attendent là le prochain Noël.

Marc Focant est chef de projet aux Archives générales du royaume (AGR). Historien, archiviste, mais les chevilles solidement vissées dans des chaussures de travail. Son job : aider les communes et les CPAS à gérer leurs archives d’avant la fusion des communes de 1977. Plus largement, la mission des AGR passe par le tri, par la destruction de ce qui est en double ou trop abîmé, et enfin par la mise sous inventaire des documents communaux de valeur historique appelés à être conservés. Aux AGR, ils resteront à la disposition de leurs propriétaires tout en étant rendus accessibles au public moyennant certaines conditions légales.