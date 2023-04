Etats-Unis: l’héritage raciste de Tucker Carlson va bien au-delà de Fox News

Son nom n’éveille pas les curiosités de notre côté de l’Atlantique. Mais aux Etats-Unis, personne n’ignore qui est Tucker Carlson. Vingt millions de dollars (18,23 millions d’euros) de salaire par an, chéri par les téléspectateurs de la plus grande chaîne de télévision câblée des Etats-Unis : le présentateur vedette de la très conservatrice Fox News a été remercié ce lundi. Les rumeurs vont bon train, mais les raisons restent floues. Le communiqué de presse indique que les deux parties ont décidé d’en rester là. Et finalement, les raisons du départ de Carlson n’ont pas grand intérêt. C’est l’empreinte indélébile qu’il aura laissée sur le paysage médiatique – et la société américaine – qui est infiniment éloquente pour le futur des Etats-Unis.