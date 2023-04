Donald Trump poursuivi à New York pour viol

L’affaire est très sérieuse : l’ex-président américain est poursuivi pour diffamation et viol par une journaliste, E. Jean Carroll.

La nouvelle serait presque passée inaperçue : entre la déclaration de candidature présidentielle de Joe Biden pour 2024 et l’éviction surprise de la star populiste de Fox News, Tucker Carlson, le retour des ennuis judiciaires de Donald Trump peine à faire les gros titres outre-Atlantique. L’affaire est pourtant très sérieuse : le voici, cette fois, poursuivi pour diffamation et viol par une journaliste, E. Jean Carroll. S’il devait être reconnu coupable au final, ce serait une première pour cet homme incriminé dans des dizaines d’affaires d’agression sexuelle, mais qui a toujours réussi à éviter la moindre condamnation, en faisant taire ses victimes au moyen d’espèces sonnantes et trébuchantes.