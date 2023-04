Jesper Fredberg, CEO d’Anderlecht: «On n’avait pas les qualités requises pour jouer le top en Belgique»

Le calme plat règne à Neerpede. Cela tranche avec les événements du week-end, lorsque les membres du « BCS » se sont introduits dans les espaces VIP. Ce lundi, pas l’ombre d’un joueur au centre d’entraînement. Ils ont reçu trois jours de congé avant de revenir pour être « screenés » médicalement et évalués par le staff et la direction. A l’intérieur, les bureaux, eux, sont occupés. Dont celui de Jesper Fredberg. Si les joueurs doivent attendre trois mois avant de disputer un match officiel, le « CEO Sports » est, lui, à pied d’œuvre. Objectif : trouver les bons profils pour renforcer un Sporting absent des playoffs pour la première fois de son histoire. Un événement dont le Danois se serait bien passé, quelques mois après sa prise de fonction. Pendant près d’une heure, il est revenu sur les événements des dernières semaines et sur ses ambitions pour l’été. Malgré la situation, Jesper Fredberg n’est pas abattu. Il compte même être plus offensif que jamais cet été.